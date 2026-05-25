Un consigliere ha votato contro la fusione tra Aeb e A2A, segnalando criticità non chiarite. Ha spiegato di aver espresso il suo voto perché alcune questioni non erano state spiegate e la documentazione era stata consegnata solo 24 ore prima della votazione. La decisione si è basata su queste mancanze, secondo quanto dichiarato. La fusione, quindi, ha incontrato opposizioni all’interno dell’assemblea.

"Votai contro l’operazione perché c’erano alcune criticità che non erano state oggetto di spiegazioni e la documentazione era stata messa a disposizione 24 ore prima". Patrizia Samantha Goretti è stata presidente di Aeb tra il febbraio 2018 e il luglio 2019, quando si era dimessa rimanendo membro del cda della spa multiutility brianzola dei servizi con il Comune di Seregno socio di maggioranza, e al suo posto era stata nominata Loredana Bracchitta. Quest’ultima è ora imputata di turbativa d’asta insieme al sindaco di Seregno, Alberto Rossi, all’assessore alle partecipate del Comune di Seregno, Giuseppe Borgonovo, al segretario generale seregnese Alfredo Ricciardi, all’allora presidente di A2A Giovanni Valotti e a Pierluigi Troncatti, quale partner di Roland Berger srl. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso fusione Aeb-A2A: "Contraria all’operazione"

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