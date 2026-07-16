Un’anziana è stata derubata dopo aver fatto la spesa, usando la tecnica delle monetine. La vittima aveva appena terminato gli acquisti e si era seduta in auto, posando la borsa sul sedile del passeggero. Mentre era impegnata, un ladro ha approfittato della situazione per sottrarle la borsa, lasciando la scena prima che la donna si accorgesse del furto. L’episodio è avvenuto fuori da un supermercato.

Ennesimo raggiro ai danni di un’ anziana fuori da un supermercato, con la cosiddetta " tecnica delle monetine ". La vittima aveva appena terminato di fare la spesa ed era salita in auto, quando, con fare abituale, aveva posato la borsa sul sedile del passeggero. In quel momento la signora si è sentita bussare al finestrino. Fuori dalla macchina una donna che le indicava delle monete a terra, facendole credere che le fossero cadute. L’anziana è così scesa per controllare e ha iniziato a raccogliere gli spiccioli. Ma al momento di ringraziare la giovane che un attimo prima l’aveva avvicinata, questa si era già dileguata a bordo di un’auto. Ecco l’amara sorpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto con la “tecnica delle monetine“. Anziana derubata dopo la spesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Anziana derubata mentre fa la spesa, ma le telecamere riprendono il furto: denunciati due uominiDurante una normale giornata di spesa, un’anziana donna è stata vittima di un furto che, fortunatamente, è stato ripreso dalle telecamere di...

Anziana aggredita e derubata a Cortona con la tecnica dell'abbraccio, tre arresti: come funziona il raggiroTre cittadini rumeni sono stati arrestati a Cortona dopo aver rapinato un’anziana usando la tecnica dell’abbraccio.

Temi più discussi: Furto con la tecnica dell'abbraccio: denunciate due donne nel cividalese; Furto con la tecnica della monetina: inseguiti e arrestati a Monza tre giovani; Derubato con la tecnica dell’abbraccio, insegue i ladri: travolto; Allarme furti d'estate, la tecnica della colla invisibile per svaligiare le case: l'appello della Polizia.

Furto con la tecnica della monetina: inseguiti e arrestati a Monza tre giovani ift.tt/ReOwEhD ift.tt/RCQBsgx x.com

Allarme furti d'estate, la tecnica della colla invisibile per svaligiare le case: l'appello della PoliziaQuando trovano un'abitazione vuota, i ladri entrano in azione portando via tutto ciò che ha valore: gioielli, oro, contanti e orologi. L'estate, stagione delle vacanze per ... corriereadriatico.it

Furti in casa, la tecnica della colla invisibile: ecco come accorgersene e gli errori da evitareQuando trovano un'abitazione vuota, i ladri entrano in azione portando via tutto ciò che ha valore: gioielli, oro, contanti e ... msn.com