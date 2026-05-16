Anziana derubata mentre fa la spesa ma le telecamere riprendono il furto | denunciati due uomini

Durante una normale giornata di spesa, un’anziana donna è stata vittima di un furto che, fortunatamente, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate nel negozio. Le immagini hanno permesso alle forze dell’ordine di identificare e denunciare due uomini di origini sudamericane, ritenuti responsabili di aver commesso il reato in concorso. I Carabinieri della stazione locale hanno portato a termine le indagini e hanno notificato i provvedimenti di denuncia ai due soggetti coinvolti.

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