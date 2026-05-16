Anziana derubata mentre fa la spesa ma le telecamere riprendono il furto | denunciati due uomini
Durante una normale giornata di spesa, un’anziana donna è stata vittima di un furto che, fortunatamente, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza installate nel negozio. Le immagini hanno permesso alle forze dell’ordine di identificare e denunciare due uomini di origini sudamericane, ritenuti responsabili di aver commesso il reato in concorso. I Carabinieri della stazione locale hanno portato a termine le indagini e hanno notificato i provvedimenti di denuncia ai due soggetti coinvolti.
Il furto era passato inosservato dalla vittima, ma non dalle telecamere. I Carabinieri della stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno rintracciato e denunciato due uomini originari del Sud America, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.I fatti risalgono a poco più di un mese fa. I. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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