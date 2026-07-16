Fungaiolo disperso trovato morto | soccorsi impegnati tutta la notte

Il corpo di un fungaiolo disperso da ieri pomeriggio è stato ritrovato questa mattina nel territorio di Montegallo. I soccorritori hanno passato tutta la notte a cercarlo, intervenendo con squadre di vigili del fuoco e volontari. La zona interessata è un’area boschiva ripida e accidentata. La ricerca si è conclusa con il ritrovamento senza vita dell’uomo, dopo che le operazioni di soccorso erano state avviate subito dopo la sua scomparsa.

Ascoli, 16 luglio 2026 – Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche del fungaiolo disperso da ieri pomeriggio nel territorio di Montegallo: l'uomo è stato trovato privo di vita al termine delle operazioni coordinate dai soccorritori, impegnati per tutta la notte nell'area in cui si era recato per la raccolta dei funghi e dalla quale non aveva più fatto rientro a casa. I soccorsi dopo che l’uomo non era rientrato. L'allarme era scattato nella serata di ieri, quando il mancato rientro dell'uomo aveva fatto partire un'imponente macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche, che hanno battuto la zona con squadre a terra, supportati da due piloti UAS nazionali con droni dotati di termocamera e da due unità cinofile specializzate nella ricerca molecolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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