Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Frosinone con l’accusa di usura ed estorsione. Secondo le indagini, avrebbe prestato 20mila euro a un cittadino, facendo lievitare il debito a 132mila euro. L’arresto è stato effettuato mentre l’indagato riscuoteva una rata, minacciando la vittima, già coinvolta in debiti a tassi usurari. L’operazione si è svolta in provincia di Viterbo, con l’uomo fermato in flagranza di reato.

Eseguito un arresto per un grave caso di estorsione e usura ai danni di un cittadino della provincia di Frosinone: un uomo di 50 anni, residente in provincia di Viterbo, è stato fermato in flagranza di reato mentre riscuoteva una rata di denaro, dopo aver minacciato la vittima, già gravata da debiti a tassi usurari. Le indagini hanno permesso di ricostruire la vicenda, che ha avuto origine nel 2023, e di interrompere la condotta criminale prima che potesse degenerare ulteriormente. Prestiti a tassi usurari e minacce: la dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura, che ha agito in collaborazione con i colleghi di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Frosinone, così un prestito da 20mila euro è lievitato a 132mila: incastrati i presunti usurai

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