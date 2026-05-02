Parrucchiere arrestato a Perugia così ha sottratto 20mila euro a una cliente durante le visite a domicilio

Un parrucchiere di Perugia è stato arrestato con l'accusa di aver sottratto circa 20 mila euro a una cliente durante visite a domicilio. L’uomo è stato fermato dopo che i figli della vittima avevano installato telecamere di sorveglianza, che hanno documentato il furto. L’episodio si è verificato nel corso di alcune sedute di parrucchiere a domicilio, portando così all’arresto dell’uomo.

Eseguito un arresto per furto aggravato ai danni di una signora anziana a Perugia. Un uomo, parrucchiere di professione, è stato fermato dopo essere stato ripreso dalle telecamere installate dai figli della vittima, che avevano notato la scomparsa di ingenti somme di denaro in concomitanza con le sue visite a domicilio. Le indagini e la scoperta del furto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di un servizio mirato di polizia giudiziaria. L’uomo, nato nel 1975, era solito recarsi presso l’abitazione della donna per offrire servizi di parrucchiere a domicilio. Nel tempo, i figli dell’anziana hanno notato che, dopo le visite del professionista, la madre si ritrovava con meno denaro rispetto a quanto le veniva periodicamente consegnato per le spese quotidiane.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Parrucchiere arrestato a Perugia, così ha sottratto 20mila euro a una cliente durante le visite a domicilio Notizie correlate Parrucchiere a domicilio... e ladro: rubati 20mila euro a una clientePerugia, 30 aprile 2026 - Di professione parrucchiere, ma poi arrotondava rubando contanti a casa di un'anziana cliente, dove eseguiva trattamenti a... Il parrucchiere a domicilio si trasforma in ladro: 20mila rubati ad una anziana clienteParrucchiere a domicilio di 50 anni accusato di furto aggravato ai danni di un'anziana signora che era sua cliente. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Perugia, parrucchiere 50enne ruba 20.000 euro a un’anziana cliente: arrestato; Parrucchiere a domicilio ruba a un’anziana: arrestato in flagranza dalla Polizia di Perugia; Parrucchiere a domicilio arrestato a Perugia per furto aggravato; Parrucchiere a domicilio va a casa di un’anziana e ruba migliaia di euro. Arrestato. Parrucchiere arrestato a Perugia, così ha sottratto 20mila euro a una cliente durante le visite a domicilioParrucchiere arrestato a Perugia per furto aggravato ai danni di un'anziana cliente: incastrato dalle telecamere installate dai figli. virgilio.it Parrucchiere a domicilio arrestato per furto: «Tra un taglio e l’altro ha rubato 20 mila euro»di En.Ber. Parrucchiere a domicilio arrestato per furto aggravato ai danni di un’anziana: viene ritenuto respnsabile di averle rubato 20 mila euro. Secondo le informazioni della questura l’indagato, 5 ... umbria24.it Parrucchiere a domicilio arrestato dalla Polizia di Stato per il reato di furto aggravato Link alla notizia al primo commento - facebook.com facebook Ascoli, parrucchiere di 34 anni ucciso a coltellate dopo una lite: arrestato un uomo x.com