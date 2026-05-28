Prestito d’onore in Sicilia da giugno domande per 10mila euro agli studenti con Isee sotto i 20mila euro
Dal 4 giugno sarà possibile presentare domande per un prestito d’onore di 10.000 euro rivolto a studenti universitari con Isee sotto i 20.000 euro in Sicilia. La richiesta deve essere fatta tramite la piattaforma digitale di Irfis. Il finanziamento è destinato a studenti provenienti da famiglie a basso reddito iscritti in università siciliane. La misura mira a sostenere le spese di studio e formazione degli studenti con redditi bassi.
La misura, illustrata oggi a Palermo nella residenza universitaria “Campus Gran Cancelliere”, prevede finanziamenti fino a 10mila euro, rimborsabili in dieci anni a tasso zero, senza alcuna richiesta di garanzie. Condizione d’accesso: un Indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20mila euro. A illustrare i dettagli, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, insieme agli assessori all’Istruzione, Mimmo Turano, e alla Famiglia, politiche sociali e lavoro, Nuccia Albano. Presenti anche i presidenti degli Enti regionali per il diritto allo studio (Ersu) di Palermo, Messina, Catania ed Enna, il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, e una delegazione di studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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