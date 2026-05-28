Prestito d’onore in Sicilia da giugno domande per 10mila euro agli studenti con Isee sotto i 20mila euro

Notizia in breve

Dal 4 giugno sarà possibile presentare domande per un prestito d’onore di 10.000 euro rivolto a studenti universitari con Isee sotto i 20.000 euro in Sicilia. La richiesta deve essere fatta tramite la piattaforma digitale di Irfis. Il finanziamento è destinato a studenti provenienti da famiglie a basso reddito iscritti in università siciliane. La misura mira a sostenere le spese di studio e formazione degli studenti con redditi bassi.