Fratelli d’Italia e Pd alleati

Su Twitter, una politica ha proposto ironicamente un’alleanza tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia. La proposta si basa su una percezione di somiglianze tra le leader dei due partiti, che secondo alcuni sarebbero più simili che diversi. La proposta non è stata ufficializzata come iniziativa politica, ma ha attirato attenzione online. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali o sviluppi successivi riguardo a questa idea.

Nei social lei ha lanciato la proposta ironica di un’alleanza Pd-Fdi. A pensarci bene non è un’idea peregrina: tra Schlein e Meloni è più ciò che le unisce che non ciò che le divide. Marta Sarri via email Gentile lettrice, l’alleanza tra Pd e FdI sarebbe la cosa più naturale: il partito della ZTL con il partito dei taxisti e balneari. Nella ZTL i taxi sono cruciali e i suoi abitanti, quando vanno al mare, hanno bisogno di ombrelloni e sdraio. Tutto si tiene. Seriamente, qualcuno mi sa dire cosa c’è di sinistra nel Pd? Schlein che balla sui carri del Gay Pride? Il Manifesto dei Valori del Pd scritto nel 2008 sposa il neoliberismo, ossia l’ideologia di Reagan e Thatcher, della mitica Agenda Draghi e del governo Meloni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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