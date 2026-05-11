Sondaggio politico Fratelli d’Italia fermo e Pd cresce

Secondo il sondaggio Swg pubblicato oggi, Fratelli d’Italia mantiene le sue posizioni, mentre il Partito Democratico registra un aumento nelle intenzioni di voto. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle mostra una diminuzione dei consensi. I dati sono riferiti alle previsioni di voto in vista di eventuali elezioni politiche, con la rilevazione effettuata il 11 maggio 2026 e trasmessa dal Tg La7.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia stabile, il Pd cresce e il Movimento 5 Stelle cala. Sono le variazioni al top del sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 oggi, 11 maggio 2026, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, fermo al 28,8%, si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni precede il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein. I dem guadagnano lo 0,2% e salgono al 22%. Passo indietro del M5S di Giuseppe Conte, che cede lo 0,2% e ora vale il 12,2%. Nessuna variazione per Forza Italia, ancora accreditata del 7,5%, mentre Verdi e Sinistra perdono lo 0,1% scendendo al 6,8%.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI: FRATELLI D’ITALIA DOMINA, PD FERMO E LEGA CROLLA!

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