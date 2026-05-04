Sondaggio politico Fratelli d’Italia cala e Pd cresce

Un sondaggio condotto da Swg per il Tg La7 rileva che, al 4 maggio 2026, Fratelli d’Italia registra una diminuzione delle intenzioni di voto, mentre il Partito Democratico mostra un incremento. Le differenze tra le due forze politiche si riducono rispetto ai mesi precedenti, indicando un avvicinamento nelle preferenze degli elettori. I dati sono stati raccolti in vista di eventuali elezioni future.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia scende, il Pd cresce e le distanze al top si riducono secondo il sondaggio Swg per il Tg La7 con le intenzioni di voto oggi, 4 maggio 2026, il caso di elezioni. Fratelli d'Italia, sempre primo partito, cede lo 0,3% e passa dal 29,1% al 28,8%. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni vede ridursi il vantaggio sul Pd. I dem della segretaria Elly Schlein guadagnano lo 0,2% e salgono al 21,8%. Perde terreno il M5S di Giuseppe Conte, che perde lo 0,1% e ora vale il 12,4%. Forza Italia scende dal 7,7% al 7,5%, mentre Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,2% e approdano al 6,9%. Passo indietro della Lega, che passa dal 6,2% al 6,1%.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Sondaggi politici SWG La7: Fratelli d’Italia cala, PD cresce. Tutti i dati aggiornati!

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