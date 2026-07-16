Franchi tiratori il siluro di Rita Dalla Chiesa | Non mi piace fare il soldatino

Da liberoquotidiano.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Rita Dalla Chiesa ha commentato che non le piace interpretare il ruolo di “soldatino”. Nel frattempo, la legge elettorale è stata approvata alla Camera e si aspetta il passaggio al Senato. La sinistra spera ancora che questa maggioranza possa cadere, rimanendo con poche possibilità di intervento.

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La legge elettorale è stata approvata alla Camera nell'attesa del suo approdo al Senato. E così la sinistra resta con il fucile scarico nella remota speranza che questa maggioranza possa andare a gambe all'aria. Ebbene, tutto ciò non si è verificato, e qualcuno nel campo largo comincia già a leccarsi le ferite. Dopo il boato a Montecitorio per il governo che va sotto, ecco che arriva la stangata dell'ok alla legge elettorale. Ma sui franchi traditori la polemica non si spegne. E in tanti hanno puntato il dito contro le parlamentari che avrebbero votato contro l'emedamento sulle preferenze. E così a chiarire almeno la sua posizione ci ha pensato Rita Dalla Chiesa che ha usato parole efficaci per spiegare cosa è successo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Franchi tiratori, il siluro di Rita Dalla Chiesa: "Non mi piace fare il soldatino"
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