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© Calcionews24.com - Mourinho rivela: «L’Italia riparta dalla combo M e M. Caos arbitri? Mi sono fatto un’idea ma non mi piace fare colpevoli prima che la giustizia si esprima»

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Koopmeiners rivela: «L’idea era che partissi da finta ala destra per accentrarmi a centrocampo. Il 4-2-3-1 mi si addice, ma questa cosa non farebbe per me» di Redazione JuventusNews24Teun Koopmeiners ha parlato dal ritiro dell’Olanda della sua posizione in campo dopo l’ultima partita della nazionale.

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