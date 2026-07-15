“Questi sono gli infami della poltrona, quelli che ieri hanno affossato la proposta, anche annacquata, di ritorno alle preferenze”. Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, durante un incontro a Vasto, sulla costa abruzzese, parlando del voto sulla legge elettorale di ieri. “I franchi tiratori, cioè coloro che sparano alla schiena del loro stesso schieramento – ha aggiunto – lo hanno potuto fare grazie alle munizioni che gli ha fornito il Pd che ha chiesto il voto segreto. Nessuno vuole queste preferenze, né la sinistra né la destra” “Futuro Nazionale è l’unico partito che da subito ha detto che dobbiamo ridare la sovranità al popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, Vannacci: “Preferenze affossate? Sono infami della poltrona, hanno potuto fare i franchi tiratori grazie alle munizioni del Pd”

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