Il padre del cantautore è deceduto. Giovanni Motta, ingegnere ed ex dirigente del porto di Livorno, aveva 70 anni. La notizia è stata condivisa dal figlio sui social, accompagnata da un messaggio di affetto. Giovanni Motta aveva avuto un ruolo importante nella vita del musicista, influenzandone anche la carriera artistica. La famiglia ha espresso il proprio dolore e ringraziato per il supporto ricevuto. La morte è avvenuta nella giornata di ieri.

Giovanni Motta, ingegnere ed ex dirigente del porto di Livorno, è stato una presenza fondamentale nella vita del cantautore, ma anche nella sua produzione artistica. Nel corso degli anni Francesco Motta ha trasformato il loro rapporto, intimo e a tratti complesso, in alcune delle pagine più emozionanti del suo repertorio, affidando alla musica riflessioni e confessioni che, come lui stesso ha raccontato, difficilmente sarebbe riuscito a esprimere a voce. Tra i momenti più significativi c'è il videoclip di Del tempo che passa la felicità, uno dei brani più amati del suo album d'esordio La fine dei vent'anni. Girato negli spazi... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Motta, è morto il padre Giovanni: «Ti voglio e ti vorrò sempre un infinito bene»

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