Laura Dern saluta Sam Neill il messaggio emoziona i fan di Jurassic Park | Ti vorrò bene per sempre
Per oltre trent’anni hanno rappresentato una delle coppie più amate del cinema d’avventura. Per questo il ricordo condiviso da Laura Dern dopo la morte di Sam Neill ha colpito profondamente i fan di Jurassic Par k, trasformandosi in uno degli omaggi più sentiti dedicati all’attore neozelandese. Il legame tra i due interpreti, nato sul set del classico diretto da Steven Spielberg nel 1993, è infatti proseguito ben oltre le riprese, alimentato da un’amicizia autentica che è durata fino agli ultimi anni di vita di Neill; l’attrice nella saga interpretava la paleobotanica Ellie Sattler, collega e interesse sentimentale di Alan Grant. “Sam è stato il mio amato amico di una vita. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Sam Neill Passes Away at 78 | Remembering the Jurassic Park' Legend (1947 - 2026)
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È morto Sam Neill, leggenda di Jurassic ParkL’attore neozelandese Sam Neill è deceduto lunedì 13 luglio 2026 a Sydney, in Australia, all’età di 78 anni.
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