L’ultima puntata di Domenica In, guidata da Mara Venier, si è trasformata in qualcosa di molto più di una semplice chiusura di stagione. Quella andata in onda su Rai1 è stata una lunga celebrazione di un percorso professionale straordinario, fatto di incontri, emozioni e momenti che hanno segnato la televisione italiana. Per la storica padrona di casa, la giornata si è rivelata un autentico viaggio nei ricordi, culminato in un finale che ha commosso milioni di telespettatori. >> “Io lo so”. Belen Rodriguez, l’amica Mara Venier interviene sul suo dramma Per tutta la trasmissione si sono alternati ospiti, esibizioni musicali, approfondimenti e momenti di intrattenimento, in un clima che aveva già il sapore del bilancio finale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Ti voglio bene, sempre”. Domenica in, Mara Venier in lacrime davanti agli italiani

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