A un mese dall’insediamento del nuovo presidente e vicepresidente, la Fortitudo Basket ha avviato i primi bilanci sulla stagione. La dirigenza ha sottolineato l’importanza di coinvolgere la squadra sia dentro che fuori dal campo. Sono stati avviati incontri con lo staff e i giocatori per valutare le strategie future. La società ha confermato l’obiettivo di rafforzare la squadra e migliorare le performance, senza fornire dettagli sui piani specifici o sui nomi coinvolti.

Bologna, 16 luglio 2026 – Tempo di primi bilanci in casa Fortitudo. A un mese dall’insediamento del presidente Rossano Guerri e del vicepresidente Matteo Gentilin i, si tirano le somme sul nuovo ciclo biancoblù in vista della prossima stagione di A2 e della presentazione della squadra (in programma il 26 agosto al PalaDozza, dove si lavora anche per un evento celebrativo per i 70 anni del ‘Madison’ ). A fare gli onori di casa all’Amatì Design Hotel di Zola Predosa è il numero uno della Effe. “La cosa che più ci fa piacere -spiega Guerri- è constatare che il lavoro è apprezzato. È gratificante vedere l’opinione pubblica vicina e partecipe di questo progetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, è già tempo di bilanci: “Vivere la squadra dentro e fuori dal campo”

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