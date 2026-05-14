Milan Zeroli manda segnali dentro e fuori dal campo | il jolly del futuro è già in casa

Kevin Zeroli, giocatore in forza alla Juve Stabia, sta affrontando una stagione caratterizzata da infortuni e prestazioni di qualità. Intanto, il Milan ha già in casa un centrocampista considerato un jolly per il futuro, che potrebbe rivelarsi determinante nel corso delle prossime stagioni. Zeroli continua a mostrare segnali positivi e a dimostrare il suo valore, anche se le sue presenze sono state limitate dai problemi fisici. La società rossonera tiene sotto osservazione questa risorsa giovane e promettente.

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Tra i giocatori che il Milan ha prestato in estate c'è anche il centrocampista Kevin Zeroli: la stagione del classe 2005 è stata, purtroppo, bruscamente frenata dagli infortuni. Un peccato perché sembrava potesse giocare benissimo dopo il suo prestito a gennaio alla Juve Stabia, dal suo ex allenatore al Milan Primavera Ignazio Abate. Purtroppo Zeroli ha saltato 11 partite per problemi fisici, ma si è fatto sempre trovare pronto quando è stato chiamato in campo dal suo allenatore. Il gol in rovesciata contro il Modena ai playoff è un chiaro segno: pochi minuti in campo, un'occasione sfruttata al massimo e un gol bellissimo, oltre che decisivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Zeroli manda segnali dentro e fuori dal campo: il jolly del futuro è già in casa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Serie B, Zeroli manda la Juve Stabia di Abate in semifinale playoff: dal Milan Primavera al sogno promozioneC'è una partita dei playoff di Serie B che ha catturato l’attenzione dei tifosi del Milan. Milan, summit a Casa Milan: tra segnali positivi e futuro ancora incertoA Casa Milan, prima che arrivasse il consueto primo maggio – Festa dei lavoratori – si è svolto un summit fondamentale per rielaborare le prossime... Si parla di: Playoff: una rovesciata di Zeroli all'86' manda la Juve Stabia in semifinale col Monza. Modena ko. GazzSport - Zeroli, il piccolo Gullit che fa volare la Juve Stabia. E che sogna il ritorno al Milan...Dietro la rovesciata che ha spedito la Juve Stabia in semifinale playoff c’è la storia di un ragazzo che, prima di prendere a calci un pallone, prendeva a calci… nel karate. tuttob.com Playoff: una rovesciata di Zeroli all'86' manda la Juve Stabia in semifinale col Monza. Modena koRientrato dopo 3 mesi di stop, il centrocampista in prestito dal Milan la decide dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo ... gazzetta.it