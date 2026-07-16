Durante il weekend del Gran Premio del Belgio, Max Verstappen ha dichiarato che parlerà lui stesso del suo futuro, evitando di commentare le possibilità della Red Bull. Il pilota olandese ha detto di non sapere cosa aspettarsi dalla gara e di non avere chiare le prospettive per il suo team. Ha mantenuto un tono neutro e senza anticipazioni sulle decisioni future.

Max Verstappen non si sbilancia sulle prospettive della Red Bull nel weekend del GP del Belgio e chiude ogni speculazione sul proprio futuro. "Non so cosa aspettarmi, onestamente non lo so come andremo qui. In Austria siamo stati forti, a Silverstone deludenti: per questo è difficile fare previsioni. Torneremo alla vecchia ala posteriore, poi vedremo più avanti per quella nuova", ha spiegato il campione del mondo nella conferenza stampa del giovedì. Sul momento della squadra, Verstappen invita a guardare avanti: "Dobbiamo sistemare i problemi attuali. A volte c'è rabbia e un po' di delusione, ma poi si resetta tutto, si torna in fabbrica e si lavora per il weekend successivo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Formula1, Verstappen: "Sul mio futuro parlerò io"

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Leclerc Put Max Verstappen In His Place

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