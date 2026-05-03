Gasperini | La proprietà inizia a muoversi Quando parlerò del mio futuro sarò il più chiaro possibile

Il tecnico della squadra giallorossa ha annunciato che la proprietà sta iniziando a muoversi e ha promesso chiarezza sul proprio futuro quando sarà il momento. Ha inoltre confermato che i giocatori Koné e Dybala saranno disponibili per le prossime partite. La squadra è ancora in corsa per la qualificazione in Champions League e ha aggiunto che eventuali decisioni sul futuro saranno prese in modo appropriato in seguito.

Tra presente e futuro, tra corsa Champions e programmazione. Alla vigilia di Roma-Fiorentina Gian Piero Gasperini si è trovato ad affrontare domande soprattutto sull’imminente incontro con i Friedkin per progettare le mosse per la prossima stagione. Intanto però due buone notizie in vista della sfida all’Olimpico di domani: ”Koné è recuperato, Dybala aveva già giocato contro il Bologna e questa settimana è andato meglio. Entrambi sono disponibili”. Poi sull’arrivo a Trigoria anche di Corbin, l’altro figlio di Dan Friedkin: “La sua presenza è un segnale, la proprietà inizia a muoversi sia per il finale di campionato sia in prospettiva futura. Mi fa piacere”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasperini: "La proprietà inizia a muoversi. Quando parlerò del mio futuro sarò il più chiaro possibile" Notizie correlate Gasperini rompe il silenzio: «Champions obiettivo mio, non della proprietà. Ora basta ombre sul futuro»Nella mattinata di oggi, a poche ore dal calcio d’inizio dell’anticipo contro il Pisa, Gian Piero Gasperini ha trasformato la consueta conferenza... L’onesto Carrick rivela il mistero sul futuro del Manchester United: “Diventerà chiaro quando diventerà chiaro”2026-04-23 19:16:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: As Roma, Friedkin ha deciso: Ranieri va via e Gasperini resta. Si attende l'ufficialità; Roma, ufficiale il divorzio con Claudio Ranieri: Piena fiducia in Gasperini; Gasperini, la dura ammissione su Ranieri: Grande delusione per i Friedkin. Poi chiede chiarezza; Friedkin rilancia, la Roma a Gasperini: ora le prossime mosse. Roma, Gasperini: La presenza della proprietà è un segnaleDomani alle 20.45, la Roma ospiterà la Fiorentina di Paolo Vanoli allo Stadio Olimpico. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà. tuttomercatoweb.com Roma, Gasperini: Ok Koné e Dybala La presenza della proprietà è un segnaleDomani alle 20.45, la Roma ospiterà la Fiorentina di Paolo Vanoli allo Stadio Olimpico. Alle 13.30 odierne, Gian Piero Gasperini presenterà. tuttomercatoweb.com Gasperini criptico sul futuro: "Quando sarà il momento cercherò di essere il più chiaro possibile" - facebook.com facebook #Gasperini criptico sul futuro: "Quando sarà il momento cercherò di essere il più chiaro possibile" x.com