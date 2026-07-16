Max Verstappen ha dichiarato di non sapere cosa aspettarsi dal circuito di Spa Francorchamps nel prossimo Gran Premio del Belgio 2026. La conferenza stampa piloti si è aperta in vista dell’evento, che rappresenta il decimo appuntamento del Campionato di Formula 1. Il weekend si preannuncia decisivo per la lotta al titolo iridato, con i piloti pronti a scendere in pista per le qualifiche e la gara. Verstappen non ha commentato sul suo futuro in campionato.

Si è aperta con la consueta conferenza stampa piloti la settimana che porterà al Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Spa Francorchamps andrà in scena un weekend molto importante per il prosieguo della lotta al titolo iridato. IL GP di Gran Bretagna ha lasciato i giochi aperti, con Ferrari pronta a fare il salto di qualità per avvicinarsi a Mercedes. Tra i piloti intervenuti oggi in conferenza c’era anche Max Verstappen, reduce dall’incidente che gli è costato il podio a Silverstone. L’olandese ai microfoni di F1 non si è sbilanciato in vista del fine settimana belga: “ Non so cosa aspettarmi, vedremo domani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen: “Non so cosa aspettarmi da Spa, sul mio futuro non ho nulla da dire”

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