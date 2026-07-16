A Forlimpopoli è stato attivato un nuovo canale di comunicazione tra residenti e forze dell’ordine. Questa iniziativa fa parte del progetto di controllo di vicinato, volto a rafforzare la sicurezza partecipata nel territorio. La rete permette ai cittadini di segnalare eventuali situazioni di interesse o emergenze direttamente alle autorità competenti. L’obiettivo è migliorare la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine attraverso uno strumento di comunicazione immediata.

La rete della sicurezza partecipata a Forlimpopoli compie un passo avanti concreto con l’entrata in funzione del canale di comunicazione diretta tra i residenti e le forze dell’ordine. Ha preso ufficialmente il via la chat di gruppo dedicata al Controllo di Vicinato, una piattaforma digitale che mette in contatto i referenti dei vari quartieri con la Polizia locale e i Carabinieri, applicando l’accordo stipulato tra la Prefettura e l’amministrazione comunale. Questo passaggio rappresenta la conclusione di un percorso avviato nei mesi scorsi attraverso assemblee pubbliche organizzate dalla Polizia locale nelle frazioni, in particolare a Selbagnone, San Pietro ai Prati, Sant’Andrea e San Leonardo, oltre che nel capoluogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli, ecco il ’controllo di vicinato’

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