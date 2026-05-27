Spaccio rifiuti e bivacchi | ecco cosa hanno visto gli occhi del controllo di vicinato a Terni

A Terni, il controllo di vicinato ha segnalato attività di spaccio, presenza di rifiuti abbandonati e bivacchi nelle zone monitorate. La prefettura e le forze dell’ordine sono responsabili della sicurezza, mentre l’amministrazione locale ha investito risorse per migliorare il controllo e la percezione di sicurezza tra i cittadini. Non sono stati forniti dettagli specifici su interventi o risultati concreti.

“La sicurezza è competenza dello Stato e fa capo alla prefettura e alle forze dell’ordine. Questa amministrazione ha dato un apporto significativo, abbiamo investito risorse economiche ed umane, per vogliamo che i cittadini siano e si sentano sicuri. Abbiamo messo in campo azioni che nessun altra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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