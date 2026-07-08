A Fiorano Modenese è stato costituito il quinto gruppo di controllo di vicinato. La riunione di presentazione si terrà domani alle 19 nella sala civica di Casa Corsini. La creazione di questo nuovo gruppo si inserisce nelle attività di sorveglianza volontaria previste dal progetto di sicurezza locale. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla composizione o sulle modalità operative del nuovo gruppo.

È cosa fatta il quinto gruppo di controllo vicinato a Fiorano Modenese. Domani alle 19 infatti, presso la sala civica di Casa Corsini, si terrà l’incontro di presentazione del gruppo che ‘sorveglierà’, seguendo procedure già sperimentate con successo nei gruppi già attivi, le zone più centrali della frazione fioranese, così da garantire una maggiore sicurezza. Si parla di piazza Falcone e Borsellino, via Fratelli Rosselli, via Padre Richetti, via Mondaini, via dei Mille, via Nirano I tratto, parte di via Canaletto e di via Statale, via Donati, via Vicini, via Cervi, via Ferrari, via Resistenza, via Matteotti, via Coppi: all’incontro saranno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiorano, sicurezza. Ecco il quinto gruppo del controllo di vicinato

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