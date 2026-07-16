Forlimpopoli e Meldola da oggi arrivano i ’Punti Alea’

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi, Alea Ambiente ha aperto nuovi sportelli nei comuni di Forlimpopoli e Meldola, creando i cosiddetti 'Punti Alea'. Questi spazi sono destinati ai cittadini per fornire servizi e informazioni relativi alla gestione dei rifiuti e alla tutela ambientale. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza dell'azienda sul territorio e facilitare l'accesso ai servizi ambientali per gli utenti. Gli sportelli saranno operativi con orari e modalità da definire.

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Alea Ambiente potenzia la propria presenza sul territorio con l’apertura di nuovi sportelli dedicati ai cittadini. A partire da oggi saranno operativi i punti di ascolto nei comuni di Forlimpopoli e Meldola, che si andranno ad aggiungere a quello di Predappio, già attivo da lunedì scorso presso la sede municipale, e a quello di Forlì, in Galleria Vittoria, inaugurato la settimana scorsa (nella foto la presidente di Alea Simona Buda). L’iniziativa mira a consolidare un canale di contatto diretto con l’utenza, agevolando la gestione delle pratiche quotidiane e offrendo assistenza vicina a casa. A Forlimpopoli lo sportello debutterà nei locali comunali di via Andrea Costa 30-34, dove sarà accessibile ogni giovedì dalle 9 alle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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