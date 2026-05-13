GPG Renzo Nostini | vincono Francesco Vanni e Alea Mileo i risultati di oggi ed i replay

Nella settima giornata del 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” a Riccione, sono stati annunciati i vincitori della giornata. Francesco Vanni si è aggiudicato la vittoria, mentre Alea Mileo ha mantenuto la prima posizione a livello nazionale. Sono stati pubblicati anche i risultati completi delle gare e i replay delle partite disputate.

La settima giornata del 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” a Riccione ha premiato il talento di Francesco Vanni e ha confermato la leadership nazionale di Alea Mileo. Tra i 186 spadisti della categoria Maschietti la vittoria va a Francesco Vanni, che ha cucito lo scudetto tricolore sulla propria divisa al termine di una giornata da incorniciare. Il portacolori del Pisascherma ha vissuto una giornata da protagonista assoluto, riuscendo a imporsi in un’arma diversa rispetto a quella in cui ha iniziato la sua avventura agonistica in questa edizione. Vanni è un figlio d’arte, essendo il padre Simone l’attuale Commissario Tecnico della nazionale azzurra di fioretto.🔗 Leggi su Sportface.it

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