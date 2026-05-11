Per una Meldola più pulita cittadini e vertici di Alea a confronto per migliorare i servizi

A Meldola si tiene un incontro pubblico dedicato a decoro urbano e gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di favorire un confronto tra cittadini e rappresentanti dell’azienda che si occupa dei servizi. L’appuntamento è previsto per mercoledì alle 20,30 nella saletta Pit dell’Arena Hesperia. L’amministrazione comunale ha organizzato questa occasione per ascoltare le opinioni della comunità e discutere delle questioni relative alla pulizia e al rispetto dell’ambiente cittadino.

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