Per una Meldola più pulita cittadini e vertici di Alea a confronto per migliorare i servizi
A Meldola si tiene un incontro pubblico dedicato a decoro urbano e gestione dei rifiuti, con l’obiettivo di favorire un confronto tra cittadini e rappresentanti dell’azienda che si occupa dei servizi. L’appuntamento è previsto per mercoledì alle 20,30 nella saletta Pit dell’Arena Hesperia. L’amministrazione comunale ha organizzato questa occasione per ascoltare le opinioni della comunità e discutere delle questioni relative alla pulizia e al rispetto dell’ambiente cittadino.
Decoro urbano e gestione dei rifiuti tornano al centro del dibattito pubblico a Meldola. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di promuovere un momento di condivisione rivolto a tutta la cittadinanza, fissando un appuntamento per mercoledì alle 20,30 nella saletta Pit dell’Arena Hesperia.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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