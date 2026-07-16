Gli operai delle Fonderie Pisano sono tornati a manifestare questa mattina davanti agli uffici regionali in via Generale Clark a Salerno. La protesta, annunciata dalla Fiom Cgil, coinvolge i lavoratori che chiedono attenzione sulla loro situazione. La manifestazione si svolge in un momento di ripresa delle attività di protesta già avviate in precedenza. Non sono stati riportati incidenti o altri sviluppi durante la giornata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è riattivata da questa mattina, come annunciato dalla Fiom Cgil, la protesta degli operai delle Fonderie Pisano davanti agli uffici della Regione Campania in via Generale Clark. Il presidio nasce dalla mancata risposta della Regione alla proposta di riconversione green dello stabilimento di via dei Greci, presentata il 22 giugno, dopo che lo stesso ente aveva negato la VIA determinando la chiusura dell’impianto. Gli operai chiedono che la Regione esamini il progetto depositato, che prevede la sostituzione dei forni a carbone con nuovi forni elettrici e la completa decarbonizzazione del ciclo produttivo. Una... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Anteprima24.it - Fonderie Pisano, protesta davanti alla sede della Regione a Salerno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fonderie Pisano, presìdi tutti i giorni davanti alla RegioneI lavoratori delle Fonderie Pisano sono presenti quotidianamente davanti alla Regione, mentre la vertenza resta senza sviluppi.

Fonderie Pisano, fumata nera alla Regione: ora parola al MimitDopo settimane di attesa, la Regione Campania ha comunicato che non ci sono state assegnazioni di nuove aree per la delocalizzazione delle fonderie...

Argomenti più discussi: FONDERIE PISANO, RIPARTE LA PROTESTA: PRESIDI TUTTI I GIORNI DAVANTI ALLA REGIONE; Fonderie Pisano, la Fiom-Cgil torna in piazza.

FONDERIE PISANO, RIPARTE LA PROTESTA: PRESIDI TUTTI I GIORNI DAVANTI ALLA REGIONE La vertenza delle Fonderie Pisano resta ferma, mentre cresce la preoccupazione tra i lavoratori. A quasi due mesi dal vertice... x.com

Regione, la promessa: Aiutiamo le Fonderie a trovare il nuovo sitoNon si aspettavano questo tipo di incontro gli operai delle Fonderie Pisano. Pensavano a un incontro con al centro la questione della loro ricollocazione, del loro futuro lavorativo nel caso in cui il ... ilmattino.it

I fumi tossici delle fonderie di SalernoDa anni gli abitanti della periferia di Salerno, in Campania, denunciano i danni alla salute provocati dallo stabilimento delle Fonderie Pisano, dal quale negli anni sono usciti tombini, chiusini e ... ilpost.it