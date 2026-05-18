Dopo settimane di attesa, la Regione Campania ha comunicato che non ci sono state assegnazioni di nuove aree per la delocalizzazione delle fonderie Pisano, lasciando così sfumare le possibilità di spostare l’impianto da Fratte. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ora la questione passa alle competenze del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che dovrà valutare le prossime mosse. La situazione si mantiene senza ulteriori sviluppi sul fronte regionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono sfumate le poche speranze che la regione Campania individuasse delle localizzazioni che dessero la possibilità alle fonderie Pisano di delocalizzare l’impianto produttivo da Fratte ad un altro insediamento. Nulla di fatto all’ incontro al quale ha partecipato l’ingegnere Ciro Pisano ed il suo consulente Dino Giordano: al tavolo regionale non sono state presentate proposte di siti idonei ma piuttosto sono state ancora una volta chieste delucidazioni e dettagli sul progetto del nuovo impianto produttivo che Pisano continua a presentare. Nessuna risposta neanche dall’altra convocazione alla quale era attesa la partecipazione di Pisano, ovvero quella relativa al sito di Luoguosano dove la proprietà delle fonderie Pisano ha acquisito lo stabilimento ex Arcelor Mittal. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fonderie Pisano, fumata nera alla Regione: ora parola al Mimit

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