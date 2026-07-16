Due comunicati ufficiali si contrappongono nella disputa sulla gestione di fondi di una fondazione. Un rappresentante accusa l’altro di aver prelevato contanti e pagato hotel di lusso con denaro dell’ente. La controreplica nega le accuse e annuncia denunce. La disputa coinvolge anche altre realtà e istituzioni del territorio, con entrambe le parti che si firmano come legali e presidenti della stessa fondazione. La vicenda si svolge attraverso comunicati ufficiali diffusi in modo ampio.

Adesso è scontro frontale, diretto. Acclarato con l’ampia diffusione, anche a parecchie realtà ed istituzioni del territorio, di due comunicati distinti in cui entrambi, Luca Baravalle e Giacomo Maisto, si firmano come rappresentanti legali-presidenti della San Michele Arcangelo. Fondazione delle diverse realtà formative del founder Daniele Nembrini, titolata a un patrono universale della Chiesa e, tra l’altro, protettore dei giudici. Ce ne sarà bisogno, dell’attività giudiziaria, perché — al netto dell’indagine che vede indagato lo stesso Nembrini, con altre 11 persone, a vario titolo, per truffa, peculato, turbativa d’asta, fatture false e infedeltà patrimoniale nella gestione delle Fondazioni San Michele Arcangelo e Ikaros — sarà battaglia legale vera anche questa che si prospetta. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Fondazione San Michele Arcangelo, è guerra, Maisto: «Baravalle prelevò contanti e pagò hotel di lusso con i soldi dell'ente». La replica: «Tutto falso, lo denuncio»

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