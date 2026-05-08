Il 8 maggio si ricorda un’apparizione di San Michele Arcangelo, evento celebrato a Manfredonia e Monte Sant’Angelo. In questa occasione, si è tenuta la Dedicazione della terza apparizione, collegata al vescovo San Lorenzo Majorano. Secondo le testimonianze, il vescovo avrebbe avuto un sogno in cui San Michele si manifestò a lui, suscitando emozioni profonde e sentimenti di spiritualità.

La Dedicazione della terza apparizioneManfredonia Monte SantAngelo – Riguarda il nostro vescovo San Lorenzo Majorano con grande commozione e brividi di cielo puro al quale San Michele andò in sogno.La terza apparizione viene denominata anche “episodio della Dedicazione”. «Intanto i Sipontini rimanevano in dubbio su cosa fare del luogo e se si dovesse entrare nella chiesa e consacrarla». (Apparitio)Tuttavia, nell’anno 493, dopo la vittoria, il vescovo Maiorano decise di obbedire al Celeste Protettore e di consacrare al culto la Spelonca in segno di riconoscenza, confortato anche dal parere positivo espresso da papa Gelasio I.«Ma la notte, l’angelo del Signore, Michele, apparve al vescovo di Siponto in visione e disse: “Non è compito vostro consacrare la Basilica da me costruita.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - 8 maggio, l’apparizione di San Michele Arcangelo

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