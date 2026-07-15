A circa un anno e mezzo fa, si è verificato un episodio durante un evento pubblico in cui un rappresentante della Fondazione San Michele ha sventolato un guanto di Papa Benedetto, seguito da un lancio di stracci. Recentemente, è stato comunicato che Baravalle è stato destituito dalla carica e ha presentato querela, definendo la revoca come un atto nullo e illecito. La vicenda coinvolge questioni di tutela legale e di gestione interna della fondazione.

Dallo sventolio del guanto di Papa Benedetto al volo degli stracci è passato poco più di un anno e mezzo. Era il dicembre del 2024 quando nell'Abbazia di San Paolo d’Argon con una cerimonia iniziatica Daniele Nembrini, founder e presidente della Fondazione San Michele Arcangelo (terminale di un gruppo di sette «Opere», che si occupano di formazione, lavoro e ricerca) nominava Luca Baravalle suo successore. Davanti ad una platea di 300 persone il guanto di Papa Benedetto era il dono del patron per suggellare, con la fondazione piemontese, l’alleanza. Santa e con quel tanto che basta(va), per riuscire — disse Nembrini — ad «unire i valori umani e cattolici della San Michele, alle esigenze finanziarie». 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Fondazione San Michele, Baravalle destituito e querelato: «La revoca? È un atto nullo e illecito»

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