Fondazione Milano-Cortina Erronea ricostruzione del quadro normativo | la Consulta dichiara inammissibile il ricorso

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardante la Fondazione Milano-Cortina. Il tribunale ha giudicato errata la ricostruzione del quadro normativo presentata nel ricorso. La decisione si basa sull’assenza di elementi sufficienti per valutare la legittimità costituzionale delle norme contestate. La sentenza chiude quindi la discussione sulla questione, senza entrare nel merito delle eventuali contestazioni sollevate.

“Erronea ricostruzione del quadro normativo”. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla giudice per le indagini preliminari di Milano, Patrizia Nobile, sulla disciplina della Fondazione Milano-Cortina 2026, l’ente incaricato della gestione, dell’organizzazione, della promozione e della comunicazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. Con la sentenza n. 129, depositata oggi, la Consulta ha respinto i dubbi di costituzionalità sull’articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2024, ritenendo che il giudice rimettente abbia costruito le proprie censure su un’erronea interpretazione del quadro normativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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