Il Tribunale Amministrativo ha annullato il foglio di via emesso dopo un rave, ritenendo che non ci fossero prove sufficienti della partecipazione degli individui coinvolti o di una reale minaccia sociale. La decisione si basa sull’assenza di elementi concreti che dimostrino la loro presenza all’evento e un rischio effettivo. La misura, quindi, è stata annullata, poiché non sono stati forniti dati adeguati a giustificare l’allontanamento.

Nessuna prova sufficiente della partecipazione al rave e nessun elemento concreto per dimostrare una reale pericolosità sociale. Per questo il Tar della Toscana ha annullato il foglio di via disposto dal questore di Firenze nei confronti di un uomo dopo il rave party che a marzo 2025 richiamò centinaia di persone nella cava "Le Colline-Valcarpine", a Salecchio, nel comune di Palazzuolo sul Senio. A seguito del rave all’uomo era stato imposto di lasciare il comune dell’Alto Mugello entro dodici ore e il divieto di tornarci per due anni. Deferito per invasione di terreni ed edifici e sulla base di un precedente per guida in stato di ebbrezza, la Questura aveva disposto il foglio di via, ritenendolo abitualmente dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo sicurezza e tranquillità pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foglio di via dopo il rave. Ma il Tar annulla tutto: "Presenza non provata"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

My Parents TRAPPED Me As Sister's Nanny — Then STOLE $15K From Me

Notizie e thread social correlati

"Possibili pericoli per la sicurezza". Il Viminale nega la cittadinanza al nordafricano, ma il Tar annulla tuttoIl Tribunale amministrativo regionale ha annullato una decisione del Viminale che aveva negato la cittadinanza italiana a un cittadino di origine...

“Guerra dei bagagli” all’aeroporto di Perugia, il Tar annulla l’aggiudicazione: tutto da rifareIl Tribunale amministrativo regionale ha annullato la gara per l’affidamento dei servizi di assistenza a terra presso l’aeroporto di Perugia, che...

Temi più discussi: Sicurezza a Morbegno: misure restrittive dopo i furti in centro; Doppio tentativo di rapina in un negozio: arresto e foglio di via obbligatorio per un 28enne; Foglio di via dopo il rave. Ma il Tar annulla tutto: Presenza non provata; Foglio di via da Morbegno per un 28enne: divieto di ritorno per un anno.

Ha il foglio di via ma viene sorpreso mentre passeggia a Vallemiano: denunciato un 20enne x.com

È normale dover studiare e preparare una presentazione di lavoro nel proprio tempo libero? reddit

Foglio di via dopo il rave. Ma il Tar annulla tutto: Presenza non provataNessuna prova sufficiente della partecipazione al rave e nessun elemento concreto per dimostrare una reale pericolosità sociale. Per questo ... lanazione.it

Sondrio: foglio di via obbligatorio per pluripregiudicato dopo tentata rapinaIl Questore di Sondrio ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio per un giovane marocchino arrestato per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale, con precedenti penali significativi. lamilano.it