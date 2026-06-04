Guerra dei bagagli all’aeroporto di Perugia il Tar annulla l’aggiudicazione | tutto da rifare

Il Tribunale amministrativo regionale ha annullato la gara per l’affidamento dei servizi di assistenza a terra presso l’aeroporto di Perugia, che prevedeva anche la realizzazione di un piazzale. La decisione riguarda la procedura di affidamento in subconcessione per l’aviazione generale e richiede di ripetere l’intera procedura di gara.

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha annullato la procedura per l’affidamento in subconcessione dei servizi di assistenza a terra per l’aviazione generale con realizzazione piazzale presso l’Aeroporto internazionale dell’Umbria San Francesco di Assisi. Una sentenza che riapre i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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