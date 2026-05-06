Possibili pericoli per la sicurezza Il Viminale nega la cittadinanza al nordafricano ma il Tar annulla tutto

Il Tribunale amministrativo regionale ha annullato una decisione del Viminale che aveva negato la cittadinanza italiana a un cittadino di origine nordafricana. La questione riguardava la valutazione dei possibili pericoli per la sicurezza, che secondo il Ministero avrebbero giustificato il rifiuto. La decisione del Tar si basa sul fatto che la motivazione del Viminale non ha superato i controlli necessari e che il procedimento non ha rispettato le norme previste.

La cittadinanza italiana, per molti stranieri, è un obiettivo da raggiungere, una legittimazione della propria presenza. Tra questi c’è anche L.O., 32enne nordafricano, in Italia fin da quando, da adolescente, è arrivato con i genitori nel 2009, 17 anni fa, quando suo padre ha trovato lavoro nel nostro Paese. Ha fatto le scuole qui e conosce l’Italiano ma la sua domanda di cittadinanza è stata comunque rifiutata dal ministero dell’Interno, dice il Corriere della sera, per “possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica ”, perché “il richiedente risulterebbe noto per una asserita contiguità con ambienti riconducibili alla cosiddetta sinistra antagonista veronese”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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