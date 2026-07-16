Foggia allarme bomba al Tribunale | scatta il piano evacuazione

Nel pomeriggio, al palazzo di giustizia di Foggia, è stato attivato il piano di evacuazione dopo una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno. La struttura è stata evacuata e le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche. Non sono stati ancora forniti dettagli su eventuali ritrovamenti o sull’origine della telefonata. La situazione è sotto controllo mentre proseguono le operazioni di sicurezza.

Momenti di forte tensione nel pomeriggio al palazzo di giustizia di Foggia, dove una telefonata anonima ha fatto scattare il piano di emergenza per la presunta presenza di un ordigno all'interno della struttura. L'allarme ha comportato l'immediata evacuazione dell'edificio e la sospensione delle attività giudiziarie, mentre sono tuttora in corso le operazioni di controllo. La segnalazione è arrivata intorno alle 15.25 al centralino della Questura. L'interlocutore, rimasto anonimo, ha riferito della presenza di una bomba pronta a esplodere negli uffici del tribunale. Ricevuta la comunicazione, è stato immediatamente attivato il protocollo previsto per situazioni di questo tipo. 🔗 Leggi su Foggia.corriere.it

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