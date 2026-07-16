Foggia | allarme bomba al Tribunale Evacuato il palazzo di giustizia Paura tra avvocati e magistrati
Poco prima delle 15.30, una telefonata anonima ha segnalato una bomba negli uffici del Tribunale di Foggia. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e le forze dell’ordine, che hanno evacuato l’intero edificio. Nessuno è rimasto all’interno durante le operazioni di ispezione. La zona è stata delimitata e le verifiche sono in corso. La chiamata ha generato panico tra avvocati, magistrati e personale giudiziario presenti nell’edificio.
Poco prima delle 15.30, al centralino della polizia è giunta una telefonata anonima che avvisava di una bomba negli uffici del Tribunale di Foggia. Subito è scattato il piano di evacuazione in tutto il palazzo di giustizia situato su viale 1 maggio immediatamente dopo l’allerta inviata dalla stessa polizia al procuratore della Repubblica di Foggia, Enrico Infante. Si attende l’arrivo degli artificieri da Bari con i cani addestrati alla rilevazione dell'eventuale presenza di esplosivo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Segui gli aggiornamenti su Foggia.
Notizie e thread social correlati
Allarme bomba, evacuato il tribunale di Santa Maria Capua VetereUn allarme bomba ha provocato l’evacuazione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Leggi anche: Bolzano, allarme bomba: evacuato l’aeroporto
Telefonata anonima segnala bomba in Tribunale Foggia, evacuati ufficiUn allarme bomba è scattato nel pomeriggio al Tribunale di Foggia dopo che alle 15.25 una chiamata anonima giunta al centralino della polizia ha avvisato della presenza di un ordigno all'interno degli ... ansa.it
Foggia: allarme bomba al Tribunale. Evacuato il palazzo di giustizia. Paura tra avvocati e magistratiPoco prima delle 15.30, al centralino della polizia è giunta una telefonata anonima che avvisava di una bomba negli uffici del Tribunale di Foggia. Subito è scattato il piano ... quotidianodipuglia.it