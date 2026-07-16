Foggia | allarme bomba al Tribunale Evacuato il palazzo di giustizia Paura tra avvocati e magistrati

Notizia in breve

Poco prima delle 15.30, una telefonata anonima ha segnalato una bomba negli uffici del Tribunale di Foggia. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e le forze dell’ordine, che hanno evacuato l’intero edificio. Nessuno è rimasto all’interno durante le operazioni di ispezione. La zona è stata delimitata e le verifiche sono in corso. La chiamata ha generato panico tra avvocati, magistrati e personale giudiziario presenti nell’edificio.