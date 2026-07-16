Foggia | allarme bomba al Tribunale Evacuato il palazzo di giustizia Paura tra avvocati e magistrati

Da quotidianodipuglia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Poco prima delle 15.30, una telefonata anonima ha segnalato una bomba negli uffici del Tribunale di Foggia. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e le forze dell’ordine, che hanno evacuato l’intero edificio. Nessuno è rimasto all’interno durante le operazioni di ispezione. La zona è stata delimitata e le verifiche sono in corso. La chiamata ha generato panico tra avvocati, magistrati e personale giudiziario presenti nell’edificio.

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Poco prima delle 15.30, al centralino della polizia è giunta una telefonata anonima che avvisava di una bomba negli uffici del Tribunale di Foggia. Subito è scattato il piano di evacuazione in tutto il palazzo di giustizia situato su viale 1 maggio immediatamente dopo l’allerta inviata dalla stessa polizia al procuratore della Repubblica di Foggia, Enrico Infante. Si attende l’arrivo degli artificieri da Bari con i cani addestrati alla rilevazione dell'eventuale presenza di esplosivo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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