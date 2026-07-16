Florida incatena la figlia di 13 anni a una recinzione e la lascia sotto il sole | madre arrestata
Una donna di 34 anni è stata arrestata in Florida dopo aver incatenato la figlia di 13 anni a una recinzione metallica all’esterno della casa della bisnonna. La polizia ha riferito che la ragazza è stata lasciata all’aperto per ore sotto il sole estivo, senza acqua, cibo o riparo. Le autorità hanno ricevuto una segnalazione e hanno intervenuto, trovando la giovane in condizioni di maltrattamento. La madre è accusata di abusi e maltrattamenti su minore.
Secondo la polizia di Hialeah, la 34enne avrebbe legato l’adolescente all’esterno della casa della bisnonna senza acqua, cibo né riparo. Avrebbe legato la figlia tredicenne a una recinzione metallica, lasciandola per ore all’aperto sotto il sole estivo, senza acqua, cibo e alcun riparo. È la pesante accusa contestata a Yashira Marie Maldonado, 34 anni, arrestata dalla polizia di Hialeah con l’accusa di maltrattamenti e abbandono di minore. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe abbandonato la ragazzina davanti all’abitazione della bisnonna, allontanandosi subito dopo in auto. L’intera vicenda sarebbe stata documentata anche dalle telecamere di videosorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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