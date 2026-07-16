Florida incatena la figlia di 13 anni a una recinzione e la lascia sotto il sole | madre arrestata

Notizia in breve

Una donna di 34 anni è stata arrestata in Florida dopo aver incatenato la figlia di 13 anni a una recinzione metallica all’esterno della casa della bisnonna. La polizia ha riferito che la ragazza è stata lasciata all’aperto per ore sotto il sole estivo, senza acqua, cibo o riparo. Le autorità hanno ricevuto una segnalazione e hanno intervenuto, trovando la giovane in condizioni di maltrattamento. La madre è accusata di abusi e maltrattamenti su minore.