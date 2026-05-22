Lascia i due figli chiusi in auto sotto il sole a Roma | salvati dalla Polizia Locale denunciata la madre
Due bambini sono stati trovati piangenti e chiusi in un’auto parcheggiata sotto il sole nel centro di Roma. Una persona che si trovava nei pressi ha segnalato la situazione alle autorità, intervenute prontamente per liberare i piccoli. La madre dei bambini è stata denunciata per averli lasciati in auto in condizioni potenzialmente pericolose. La Polizia Locale ha gestito la situazione e ha preso i provvedimenti del caso.
I bambini piangevano nell’auto parcheggiata al sole nel centro di Roma. Salvati dalla polizia locale dopo la segnalazione di un passante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mom Leaves Three Kids in Hot Car | Bodycam
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