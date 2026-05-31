Le autorità hanno arrestato la madre della bambina di due anni deceduta il 9 febbraio, nell’ambito di un’indagine sulla sua morte. La donna è accusata di aver picchiato la figlia e di aver assistito alle violenze commesse dal compagno. La bambina aveva subito traumi e lesioni che hanno portato al decesso. L’indagine prosegue per accertare eventuali responsabilità e il coinvolgimento di altri soggetti.

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di appena due anni deceduta il 9 febbraio scorso. Dopo l’arresto del compagno della madre, gli investigatori hanno disposto la custodia cautelare anche per Emanuela Aiello, 44 anni, accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna non avrebbe soltanto maltrattato personalmente la bambina, ma avrebbe anche assistito alle presunte violenze del compagno Manuel Iannuzzi senza intervenire. Le contestazioni comprendono inoltre la mancata richiesta di cure mediche per la piccola nonostante le sue condizioni fossero apparse gravissime nei giorni precedenti al decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Beatrice morta a 2 anni, arrestata anche la madre: “Picchiava la figlia e assisteva alle violenze del compagno”

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Beatrice morta a 2 anni, arrestata la madre. Il padre in carcere: «Sono disperato»

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