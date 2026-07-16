Fiumicino teatro in piazza per tutta la famiglia | tutti gli spettacoli gratuiti

Sabato 16 luglio, il Comune di Fiumicino ha avviato la rassegna “Spettacoli Teatrali Fantastici per Famiglie”, con sette eventi gratuiti in piazze e parchi del territorio. La manifestazione trasforma spazi pubblici in teatri a cielo aperto, offrendo spettacoli dedicati a bambini e famiglie. Gli appuntamenti continueranno durante tutta l’estate 2026, coinvolgendo diverse location del comune.

Fiumicino, 16 luglio 2026 – Le piazze e i parchi del territorio si trasformano in un teatro a cielo aperto. Il Comune di Fiumicino presenta gli “Spettacoli Teatrali Fantastici per Famiglie”, la rassegna itinerante che accompagnerà l’estate 2026 con sette appuntamenti dedicati ai bambini e alle loro famiglie. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con La Compagnia delle Spille, partirà il 19 luglio e proseguirà fino al 30 agosto, coinvolgendo Fiumicino, Focene, Maccarese, Aranova, Fregene, Tragliatella e Parco Leonardo. Il programma. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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