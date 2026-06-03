Acireale torna il Festival dell' Opera dei Pupi | due weekend di spettacoli gratuiti tra piazza e teatro

Il Festival dell'Opera dei Pupi torna ad Acireale con due fine settimana di spettacoli gratuiti, il 6-7 giugno e il 13-14 giugno. L'evento, alla quinta edizione, si svolgerà tra piazza e teatro, portando in scena le tradizioni degli spettacoli popolari siciliani. La manifestazione coinvolge artisti e marionettisti che ripropongono le rappresentazioni storiche in modo aperto al pubblico.

Ad Acireale torna l'anima antica degli spettacoli tradizionali siciliani. Il Festival dell'Opera dei Pupi, giunto alla quinta edizione, animerà la città per due fine settimana consecutivi: il 6 e 7 giugno e il 13 e 14 giugno. Gli spettacoli si terranno in due location. Le compagnie ospiti si. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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