Burattini e teatro di figura a Sasso Marconi | laboratori e spettacoli per tutta la famiglia

Burattini protagonisti a Sasso Marconi: parte nel fine settimana "Piccoli Teatri", la rassegna che, alternando spettacoli e laboratori, offre a bambini e famiglie la possibilità di vivere insieme la magia del teatro di figura.Giunta alla XXVII edizione, la rassegna propone cinque spettacoli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Burattini e teatro di figura a Sasso Marconi x.com

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