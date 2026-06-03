Trump | L’Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari Droni sull’aeroporto in Kuwait stop ai voli – La diretta

Un attacco di droni ha colpito l’aeroporto in Kuwait, causando lo stop ai voli. Nel frattempo, il dialogo tra Stati Uniti e Iran rimane difficile, con attacchi incrociati nel Golfo e tensioni crescenti. Trump ha dichiarato che l’Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ma i colloqui diplomatici tra le due parti sono ancora aperti e complicati.

Resta sempre più faticosamente aperto il tavolo diplomatico tra Usa e Iran, nonostante gli attacchi incrociati «difensivi» tra Usa e Iran nel Golfo fino a quest’ultima notte. Secondo Abc, Donald Trump pretende che Teheran fissi nero su bianco precise concessioni sul nucleare all’interno dell’intesa ancora in fase di trattativa. Intanto le forze americane hanno lanciato un missile contro una nave battente bandiera del Botswana che cercava di raggiungere un porto iraniano violando il blocco imposto da Washington. A renderlo noto è lo stesso Us Central Command. Nelle ultime ore un’ondata improvvisa di raid iraniani ha colpito in Baherein e Kuwait. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump: Iran Has Agreed Not to Have a Nuclear Weapon

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