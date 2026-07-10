Un politologo vicino al Cremlino ha detto che in caso di escalation, ci potrebbero essere attacchi nucleari contro l’Europa. Ha affermato che gli attacchi contro la Russia portano all’escalation del conflitto e, prima o poi, a risposte con armi nucleari. Ha specificato che questo potrebbe accadere prima con armi convenzionali e poi con armi nucleari contro alcuni Paesi europei.

«È evidente che gli attacchi contro la Russia possono portare soltanto all’escalation del conflitto e, prima o poi, ad attacchi russi — cosa che personalmente mi auguro non accada — prima c on armi convenzionali e poi con armi nucleari contro alcuni Paesi europei. Per Trump è facile parlare di escalation e de-escalation: lui si trova al di là dell’oceano. Si tratta di un discorso irresponsabile». Lo afferma, in una intervista a Repubblica, Sergey Karaganov, politologo vicino al Cremlino e presidente onorario del think tank Consiglio per la Politica Estera e di Difesa. Le frasi del consigliere di Putin a Repubblica. Karaganov approfondisce la propria strategia per la sicurezza sottolineando: «Io non sono favorevole all’impiego delle armi nucleari, ma al ripristino della credibilità della deterrenza nucleare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il politologo vicino al Cremlino a Repubblica: «In caso di escalation, anche attacchi con armi nucleari sull’Europa»

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