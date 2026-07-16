È stata firmata una convenzione tra la Corte d’Appello, la Regione, l’Avvocatura e l’Asl, durante un evento nel saloncino dei busti di Castel Capuano. La firma è avvenuta alla presenza delle rappresentanze delle istituzioni coinvolte. La convenzione riguarda collaborazioni tra le parti, anche in ambito di tutela dei diritti e servizi sanitari. Nessuna informazione aggiuntiva sui contenuti specifici dell’accordo è stata fornita.

Tempo di lettura: 4 minuti Il saloncino dei busti di Castel Capuano ha ospitato la firma della convenzione – fra Corte d’Appello di Napoli, Regione Campania, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere del Distretto – per l’istituzione del tavolo tecnico sul contenzioso lavoristico e civilistico relativo al personale della Regione Campania e sul contenzioso lavoristico e civilistico relativo alle Amministrazioni Sanitarie e alle Aziende Ospedaliere del Distretto. Il tavolo vedrà coinvolti la Coordinatrice del settore lavoro della Corte d’Appello, Maria Vittoria Papa, consiglieri della corte d’appello, magistrati del distretto, avvocatura, università e direttori Asl e aziende ospedaliere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Firmata la convenzione tra Corte d’Appello, Regione, Avvocatura e Asl

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