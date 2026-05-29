Firmata convenzione Regione-vigili del fuoco tre milioni e mezzo per contrastare gli incendi
È stata firmata una nuova convenzione tra la Regione siciliana e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il contrasto agli incendi boschivi. La collaborazione prevede uno stanziamento di tre milioni e mezzo di euro per sostenere le operazioni di spegnimento e prevenzione degli incendi nella regione. La firma conferma l’impegno delle autorità locali nel rafforzare la lotta contro i roghi estivi. La convenzione è stata sottoscritta anche quest’anno.
È stata sottoscritta anche quest'anno la convenzione tra la Regione siciliana e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'attività di contrasto agli incendi boschivi. Il documento è stato firmato dal presidente della Regione, Renato Schifani, dall’assessore regionale al Territorio e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
CONTRO GLI INCENDI LA REGIONE PIEMONTE E I VIGILI DEL FUOCO
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