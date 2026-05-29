Firmata convenzione Regione-vigili del fuoco tre milioni e mezzo per contrastare gli incendi

Notizia in breve

È stata firmata una nuova convenzione tra la Regione siciliana e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il contrasto agli incendi boschivi. La collaborazione prevede uno stanziamento di tre milioni e mezzo di euro per sostenere le operazioni di spegnimento e prevenzione degli incendi nella regione. La firma conferma l’impegno delle autorità locali nel rafforzare la lotta contro i roghi estivi. La convenzione è stata sottoscritta anche quest’anno.