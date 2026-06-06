Un nuovo ufficio turistico sul lungolago di Lesa | firmata la convenzione tra Comune e Herno

Il Comune e Herno Spa hanno firmato una convenzione per realizzare un nuovo ufficio turistico sul lungolago di Lesa. L’accordo è stato siglato venerdì 5 giugno e prevede la creazione di un Ufficio di informazione e accoglienza turistica. L’obiettivo è completare l’intervento entro la prossima estate. L’ufficio sarà posizionato in una zona centrale del lungolago e sarà gestito dall’ente pubblico in collaborazione con l’azienda privata.

Entro la prossima estate Lesa avrà un nuovo ufficio turistico sul lungolago. È stata infatti sottoscritta ieri, venerdì 5 giugno, la convenzione tra il Comunee Herno Spa per la realizzazione del nuovo Ufficio di informazione e accoglienza turistica (Iat).A firmare l'accordo sono stati il sindaco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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