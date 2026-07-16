Una ragazza è stata assistita dalla polizia di prossimità in piazza Tasso, a Firenze. La giovane ha raccontato di essere stata minacciata da due uomini, che l’hanno accusata di aver chiamato la polizia municipale. L’intervento è avvenuto su richiesta della ragazza, che ha riferito di aver subito le minacce. Non ci sono stati altri dettagli riferiti riguardo alle conseguenze o alle misure adottate.

FIRENZE – Una ragazza è stata soccorsa, in piazza Tasso, a Firenze, dalla polizia di prossimità, intervenuta dopo che la giovane era stata minacciata da due persone che l’avevano accusata di aver chiamato la polizia municipale. Uno dei presunti responsabili è stato identificato, anche grazie alle indicazioni della giovane. Dai controlli è emerso che l’uomo era senza documenti. Il secondo, invece, è riuscito ad allontanarsi ma, si spiega dal Comune attraverso una nota, che sarebbe stato riconosciuto dagli agenti come abituale frequentatore della zona. La ragazza ha quindi presentato denuncia nei confronti di entrambi. “Quello che è accaduto in piazza Tasso racconta bene il valore della polizia di prossimità – sottolinea l’assessore alla sicurezza e alla polizia municipale Andrea Giorgio -. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Firenze: ragazza soccorsa dalla polizia di prossimità in piazza Tasso. Ha denunciato di essere stata minacciata da due uomini

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2026-06-20 FIRENZE - POLIZIA DI PROSSIMITÀ, 240 SERVIZI NEL PRIMO MESE

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